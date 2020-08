Gisteren kregen we het interessante nieuws te horen dat Ghost of Tsushima, de succesvolle samoerai openwereldgame van Sucker Punch, later dit jaar een gratis nieuwe modus zal krijgen die je met je vrienden zal kunnen spelen. Maak kennis met Ghost of Tsushima: Legends.

Deze beslissing kwam echter wat als een verrassing, gezien de game oorspronkelijk een singleplayer ervaring was. Maak je echter geen zorgen: deze multiplayer toevoeging komt zonder addertjes onder het gras.

In een interview met IGN werd namelijk bevestigd dat deze multiplayer volledig gratis zal zijn en geen microtransacties zal bevatten. Iedereen die de game in zijn bezit heeft, kan dus zonder problemen genieten van deze mysterieuze trip door de Japanse mythologie.

”There are no microtransactions in Ghost of Tsushima: Legends, and we have absolutely no plans to add them. All of the content is unlocked through play.”