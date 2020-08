Een lange tijd geleden, toen Pathfinder: Kingmaker nèt uit was voor de pc, werd er ook een consoleversie aangekondigd. Die zou in 2019 uitgekomen zijn, maar soms loopt het net even wat anders.

Aangekomen in de tweede helft van 2020, kondigde de ontwikkelaar een vaste releasedatum aan en de game heeft ondertussen ook voor het eerst zijn weg gevonden naar de PlayStation 4. De game is zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar voor €49,99.

“Classic role-playing games are rare guests on the console and that’s why we’re all the more delighted that we are now opening up the whole world of Pathfinder to console owners. And with his new turn-based combat, players get even more variety than they can expect from a game of this genre.”