Sinds een paar dagen is Zombie Driver: Immortal Edition beschikbaar in de PlayStation Store. Het is je wellicht niet opgevallen, maar je kan deze game gratis binnenhalen voor de PlayStation 4, mits je de PS3-versie in bezit hebt.

In 2012 kwam Zombie Driver HD uit voor de PlayStation 3 en werd in een later stadium ook als PS Plus-titel aangeboden. Heb je deze game toen aangeschaft, dan kan je nu de Immortal Edition gratis spelen op de PlayStation 4. Deze editie biedt 60 frames per seconde en bevat alle extra content die voor het spel is uitgekomen.

Hoe Zombie Driver er op de PlayStation 4 uitziet kan je in de onderstaande trailer zien.