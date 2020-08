Geef maar toe, je was vast vergeten dat er een film in de maak is gebaseerd op de atmosferische game Firewatch. De initiële aankondiging is ook al van 2016 en sindsdien viel het nieuws rond deze film wat stil. In de vier jaar die volgden hoorden we relatief weinig van ontwikkelaar Campo Santo, op wat controverse rond streamer Pewdiepie na, wat het imago van de studio toch enigszins schaadde. Het filmproject wordt nu echter nieuw leven ingeblazen, ditmaal met een nieuwe productiestudio aan het roer: Snoot Entertainment.

Keith Calder en Jess Wu Calder van Snoot Entertainment zullen de productie leiden, maar ze worden hierbij bijgestaan door Sean Vanaman en Jake Rodkin van Campo Santo zelf. Interessant genoeg is momenteel ook nog niet zeker op welke manier het verhaal verteld zal worden: eerder was sprake van een film, maar het idee van een tv-reeks is nog niet volledig uitgesloten. Wat er ook gebeurt, Vanaman is alleszins erg enthousiast over deze nieuwe samenwerking:

Jess and Keith are hard-working and visionary film producers with impeccable taste in video games. Not unlike when we met Joe Drake and the team at Good Universe in 2016, we knew in our first conversation with Jess and Keith that they’d make great partners. We have no doubt in their expertise, their taste and their passion and assume that our experience as so-so game developers will make us first-rate producing partners.

Uiteraard is er momenteel nog geen releasedatum bekend, dus voorlopig is het nog even afwachten. We houden jullie op de hoogte…