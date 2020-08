Met enige regelmaat zorgt een update voor heel wat nieuws om te doen in Red Dead Online. De laatste update werd echter teruggedraaid door wat onvoorziene problemen die de kop op staken. Ondertussen waagt Rockstar nog een poging met de opnieuw geïntroduceerde Naturalist Role, dit via de laatste update.

Deze geboren en getogen speurder krijgt in de nieuwste update ook nieuw wild om op te speuren, namelijk de Legendary Mud Runner Buck en Legendary Snow Buck. Fotografeer deze majestueuze dieren en neem er een monster van, dan zal Harriett je belonen. Ben je een stroper in hart en nieren? Breng dan je buit naar Gus en hij zal er je trofeeën mee sieren.

Ongeacht welke weg je neemt, je krijgt er altijd extra’s voor terug. Ofwel 50% meer Role experience van Harriett of 50% meer RDO$ van Gus. Tevens kan Gus ook speciale items voor je craften als je deze legendarische dieren hebt neergehaald.

Geniet je meer van de rust? Neem dan het nieuwste Free Roam event aan, waarbij je zoveel mogelijk goed geposeerde foto’s moet maken van dieren in hun natuurlijke habitat. Scoor jij de meeste punten, dan mag je heel wat RDO$ en extra experience verwachten. De beste individuele foto per event ontvangt nog een extra beloning.

Ook mag je nieuwe emotes in de verkoop verwachten bij de Wheeler, Rawson & Co Catalogue, namelijk: Hypnotize, Sniff, Check the Time, Prayer, Cougar Snarl, Coin Bite en Shrug.

En last but not least introduceert Rockstar de Hardcore series, wat in essentie op hetzelfde neerkomt als Barebones in Call of Duty. Geen Ability Cards of consumables, alleen jij en je expertise op het strijdveld. Succes!

Wil je alles in detail nog eens teruglezen? Check dan de laatste Newswire van Rockstar Games.