Met het online gaan van de Crysis Remastered Trophies op het PlayStation Network suggereerden we afgelopen weekend al dat de release aanstaande was. Dat lijkt te kloppen, want hoewel nog niet officieel gecommuniceerd, meldt PlayStation Access nu dat de game aanstaande vrijdag uitkomt.

In de onderstaande video, waarin de nieuwe releases voor deze week worden doorgenomen, worden beelden van Crysis Remastered getoond. De voice-over geeft hierbij aan dat de game vanaf aanstaande vrijdag verkrijgbaar is, dus dat klinkt geloofwaardig.

Zodra er een officiële aankondiging komt, laten we het weten.