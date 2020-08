Untitled Goose Game – gemaakt door ontwikkelaar House House – was ongetwijfeld één van de leukste verrassingen van 2019. Kattenkwaad uithalen was immers nog nooit zo leuk. Wat natuurlijk nog véél leuker is, is heisa schoppen met je vrienden en/of vriendinnen!

De Australische studio beseft dit natuurlijk ook en daarom zal Untitled Goose Game op 23 september een coöperatieve modus krijgen, waardoor je met twee spelers rond kunt waggelen en ongein kan uithalen. Nog een leuk extraatje: iedereen die de game heeft aangeschaft krijgt deze modus gratis en voor niets!

Om je alvast een voorproefje te geven, heeft House House een korte trailer in elkaar gezet: