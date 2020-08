Begin dit jaar slingerde id Software het langverwachte DOOM Eternal de wereld in en gelukkig bleef het resultaat niet uit: Matthias bekroonde de game in onze review met een prachtig cijfer en onlangs onthulde men ook de eerste uitbreiding: ‘The Ancient Gods‘.

De studio blijft echter ook aan de basisgame zelf sleutelen en daarop is er nu een toffe feature toegevoegd. Je kunt namelijk nu verschillende render modi aanzetten in de game om de look van de game aan te passen. Zo kun je DOOM Eternal bijvoorbeeld geheel in zwart-wit spelen of juist een ouderwetse Gameboy-feel geven.

Een trailer zegt natuurlijk veel meer dan woorden. Daarom kun je hieronder bekijken hoe deze filters er precies uitzien.