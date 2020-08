Gamers die interesse hebben in The Stanley Parable: Ultra Deluxe werden eind vorig jaar teleurgesteld, doordat het nieuws naar buiten kwam dat de game werd uitgesteld. De ontwikkelaar heeft alle geïnteresseerden via Twitter nu opnieuw voorzien van slecht nieuws.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe moest na het uitstellen ergens dit jaar verschijnen, maar ook dit zal niet gebeuren. Mede door het coronavirus is men niet zo opgeschoten met de game als de bedoeling was. Het is niet goed voor de gezondheid van het team en de staat van The Stanley Parable: Ultra Deluxe om het spel dit jaar uit te brengen, daarom is de game uitgesteld naar 2021.