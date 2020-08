Eerder deze week zag het ernaar uit dat Crysis Remastered deze vrijdag zou verschijnen. Middels een video van PlayStation Access zagen we immers dat de game vanaf vrijdag beschikbaar zou moeten zijn. Er lijkt echter sprake te zijn van een foutje, want het team achter het YouTube-kanaal heeft de video in kwestie inmiddels weer verwijderd.

Daarop is er een nieuwe video uitgebracht en elke verwijzing naar Crysis Remastered is eruit gehaald. Het is nog niet bekend of de game daadwerkelijk deze vrijdag verschijnt en of het een verrassing had moeten zijn, of dat er simpelweg een fout is gemaakt.

Het is dus (weer) onzeker of we Crysis Remastered deze week mogen verwachten.