Steeds meer games die je online kunt spelen ondersteunen tegenwoordig cross-play. Zo is dat veelvuldig te zien bij voornamelijk shooters. In racegames komt dat minder voor en ook Project CARS 3 laat deze feature aan zich voorbij gaan.

In een interview met WCCFTech liet Joseph Barron, marketing & esports manager van Slightly Mad Studios, weten dat de ontwikkelaar cross-play een interessante feature vindt, maar dat Project CARS 3 dit niet zal ondersteunen. Er zijn ook geen plannen om dit in een later stadium toe te voegen. Pas bij toekomstige titels zal hier over nagedacht worden.

“Cross-platform play is certainly something that we will consider for future titles, but we don’t have any plans for it in Project CARS 3 right now.”