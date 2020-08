Iets meer dan een maand geleden verscheen F1 2020 en zoals je in onze review hebt kunnen lezen, betreft het hier een uitstekende racegame. De nieuwste game in de franchise van Codemasters biedt ontzettend veel content, een meer authentieke ervaring en fijne gameplay.

Mocht je tot op heden twijfelen over een aanschaf, dan hebben we nu interessant nieuws. De game is momenteel de PlayStation Store deal van de week en dat betekent natuurlijk korting. Zowel de normale uitgave als de Schumacher Deluxe Edition zijn in de aanbieding.