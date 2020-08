Predator: Hunting Grounds ligt nu al een tijdje in de digitale schappen en spelers hebben al diverse uitbreidingen mogen verwelkomen. Dit was zowel gratis als betaalde content en de ontwikkelaar is nog lang niet klaar met de game. Illfonic onthulde namelijk de plannen voor de game en zo mogen we volgende week de “2.0 update” verwachten.

Deze grote update zal verschillende ‘quality of life’ verbeteringen bevatten en tevens zal er een cross-play functie worden toegevoegd. Cross-play zou eigenlijk al vanaf de release beschikbaar moeten zijn, maar dat leek destijds niet haalbaar. Verder vertelt de ontwikkelaar ook wat meer over de toekomstplannen.

Zo mogen spelers in september een grote update verwachten, die een nieuwe modus en map met zich meebrengt. Daarnaast zullen enkele wapens voor iedereen beschikbaar worden wanneer de gratis update in augustus uitkomt. De cross-play update verschijnt op 28 augustus.