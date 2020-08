Na een lange stilte rondom Mortal Shell werd onlangs de releasedatum eindelijk bekendgemaakt. Het leek alsof de ontwikkelaar het vergeten was aan te kondigen, maar kort voor het moment werd bekend dat Mortal Shell op 18 augustus zou verschijnen. De game is dus inmiddels uit en liefhebbers van het Souls-genre hebben er weer een leuke game bij. Bij een nieuwe release hoort natuurlijk een launch trailer en die is nu ook verschenen.

De launch trailer is aan de korte kant, maar laat duidelijk de sfeer van de game zien. Net als de andere Souls-games speelt Mortal Shell zich af in een duistere en vijandige wereld, die de speler moet zien te overwinnen. Gameplay zal je niet aantreffen in deze trailer, maar het ziet er desondanks zeker mooi uit.

Onze review van Mortal Shell mag je volgende week verwachten.