Na het succes van Until Dawn werd The Dark Pictures Anthology reeks opgezet en het tweede deel – Little Hope – verschijnt vlak voor Halloween. In Little Hope worden we meegenomen naar een sinister stadje dat een gruwelijk verleden kent waar veel heksenvervolging plaatsvond. Uiteraard worden de personages uit de groep door verschillende acteurs gespeeld en Will Poulter is er daar één van. In deze video vertelt de acteur meer over zijn rol in Little Hope.

Dit is het tweede deel uit een interview, waarin hij dieper ingaat op zijn eigen rol, maar ook wie zijn favoriete personage uit de game is en hoe de acteurs onderling elkaar de loef proberen af te steken. Aan het einde van de video krijgt de acteur nog wat snelle vragen voor zijn kiezen en al met al is het zeker een leuk interview om te bekijken. Benieuwd naar zijn rol? Check dan zeker even het onderstaande interview.

Het eerste deel van het interview kan je hier terugvinden.