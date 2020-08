Het heeft even geduurd, maar de eerste teaser trailer van Call of Duty: Black Ops Cold War is nu eindelijk verschenen. Deze trailer laat nog niets van de game zelf zien, maar toont historische beelden van de Koude Oorlog.

Met deze trailer is ook de officiële titel van de game bevestigd en die sluit aan op de eerdere geruchten. Verder mogen we uitkijken naar 26 augustus, want dat is de datum waarop de game officieel uit de doeken gedaan wordt.