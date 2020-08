We weten nog steeds een hele hoop niet over de PlayStation 5, maar Sony is alvast wel volop bezig met commercials. De onderstaande commercial verscheen online om kort daarna weer te verdwijnen, maar als het eenmaal op het web staat krijg je het niet meer weg.

Het ziet er naar uit dat de commercial in kwestie te vroeg gepubliceerd is, het is ook via de Hongaarse tak van PlayStation gegaan. Gezien dat niet de gebruikelijke afdeling van PlayStation is om als eerste met iets nieuws te komen, komen we tot die eerdere conclusie.

Desalniettemin kan je de commercial in kwestie hieronder te bekijken, waarin de nadruk ligt op games beter kunnen zien, voelen en horen.