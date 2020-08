Sucker Punch brengt met enige regelmaat een nieuwe update uit voor Ghost of Tsushima, zo is nu ook update 1.07 beschikbaar om te downloaden. Deze update is niet al te uitgebreid, want het richt zich voornamelijk op wat tweaks, fixes en kleine toevoegingen.

De belangrijkste toevoeging is dat je de tolerantie van de analoge sticks kunt aanpassen op de controller. Dit is om driften en deadzone issues tegen te gaan, iets wat spelers gemeld hebben als waar ze last van hadden. Verder worden er natuurlijk bugs aangepakt.

Dat is niet het enige Ghost of Tsushima nieuws, zo krijgt de game later dit jaar een multiplayer. Dit werd eerder deze week bekend en mocht je het gemist hebben, dan kan je voor meer informatie hier terecht.

Patch 1.07 for #GhostOfTsushima is now live, including a new option to increase stick tolerance to account for drift or deadzone issues, and various additional bug fixes. pic.twitter.com/lRuRMPGia5

— Ghost of Tsushima šŸŽ® OUT NOW (@SuckerPunchProd) August 20, 2020