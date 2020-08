Special: Vijf tips om succesvol te zijn in de Hyper Scape – Hyper Scape is nu ruim een week verkrijgbaar en zoals je vorige week al hebt kunnen lezen, zijn we volop bezig met deze nieuwe free-to-play Battle Royale shooter. Nu we er lekker in zitten hebben we de nodige potjes gespeeld en gaandeweg ontwikkel je natuurlijk wat skills, ervaring en handigheden in de gameplay. Ben je ook net nieuw of ga je je binnenkort aan Hyper Scape wagen? Wel, dan hebben we hier vandaag vijf tips om je op weg te helpen in de strijd om de kroon, of de overwinning. Neo Arcadia wacht op je en met deze tips ben je een stap dichterbij de overwinning.

1. Land aan de buitenkant

Alle Hyper Scape spelers worden in Neo Arcadia gedropt door middel van een pod en die komen van vier kanten en gaan richting het midden. Zodoende is het in het midden vaak een drukke bedoeling en het komt geregeld voor dat je dan heel snel het loodje legt. Het is immers een race tegen de klok om als eerste wapens te looten en daarmee de vijand uit te schakelen. In die zin is het juist handiger om een beetje aan de buitenranden te landen. Je ziet andere spelers in hun pod vliegen en je kunt je route op basis van hen bepalen. Aan de buitenranden is het veelal een stuk rustiger en dat stelt je in staat om even rustig je loadout bij elkaar te zoeken en met een beetje geluk kom je meermaals hetzelfde wapen of de hacks tegen, zodat je het kan fuseren. Het is een traag begin, maar met je juiste loadout én gefuseerde materiaal sta je een stuk sterker in je schoenen. Met andere woorden, drop niet blindelings op een willekeurige plek, maar zoek de buitenkant op en bepaal je landingslocatie aan de hand van anderen.

2. Gebruik de hack ‘Armor’ als je de kroon hebt

De unieke feature om een potje in Hyper Scape te winnen is dat je naast het doden van alle tegenstanders ook jacht kan maken op de kroon. Die verschijnt na verloop van tijd in de laatste sector en het doel is om die kroon enige tijd bij je te houden, zodat je via die weg de overwinning kan claimen. Het punt is echter dat je dan een gewild doel bent en in die gevallen is het van belang om de hack ‘Armor’ te hebben. Gelukkig kun je on-the-fly wisselen tussen hacks, dus naarmate het speelveld kleiner wordt is het aan te raden over te schakelen naar deze hack. Het stelt je immers in staat om tijdelijk een stevigere beveiliging om je personage heen te bouwen, wat tegenstanders meer tijd kost om te vernietigen. Gezien elke seconde dan telt, is het verstandig om altijd met de hack Armor de kroon te benaderen, ook omdat de cooldown relatief kort is. Het is geen waterdichte beveiliging, maar de kans op overleven is dan groter – het hele speelveld zit immers achter je aan en dat maakt het des te uitdagender. Elke hulp is – neem maar van ons aan – dan nodig en dit biedt jou dat beetje extra bescherming.

3. Zoek naar kisten

In de vele gebouwen in Neo Arcadia kun je door de glinsterende deuren kapot te slaan binnentreden en daar loot vinden. De gebouwen zijn rijkelijk voorzien van hacks, wapens en munitie en zo bouw je een loudout op om daarmee vijanden het vuur aan de schenen te leggen. Zoals bekend kan je dubbele wapens fuseren, zodat je sterker wordt, maar wat eventueel nog belangrijker is, is het zoeken naar kisten. Die zijn wat zeldzamer, maar ontdek je via hun specifieke geluid. Ook deze kisten voorzien je in loot, maar er zit een kleine twist aan. De kisten hebben een grotere kans om beter materiaal te droppen. Sterker nog, je kunt een compleet gefuseerde hack of wapen uit een kist verkrijgen, waardoor je niet continu op zoek hoeft te gaan. Dit scheelt een hoop tijd en als je in een drukbezocht gebied geland bent, dan is het natuurlijk ideaal als je gelijk materiaal van topniveau hebt. Lang niet elke kist zal je dit materiaal bieden, maar de kans daartoe is wel aanzienlijk groter. Kortom, zie je een kist? Ga er voor, dat pakt in veel gevallen erg voordelig uit.

4. Help je squad als Echo

Als je in teamverband speelt en je legt het loodje, dan zul je merken dat je als een soort ‘ghost’ rond kan lopen. Dit wordt in Hyper Scape ‘Echo’ genoemd en je hebt dan twee opties. Of je zoekt een portaal op waar je in kan gaan staan, wat een signaal naar je team geeft dat je klaar bent om opnieuw tot leven gewekt te worden. Maar interessanter op heftige momenten is om dan niet direct naar zo’n portaal te gaan, maar om je team juist te helpen. Het komt geregeld voor dat jezelf tot leven laten wekken te risicovol is, zeker naarmate het einde van een potje nadert. Probeer dan je team juist te helpen door vijanden te zoeken en te markeren met het pingsysteem en als je met spelers kunt chatten, communiceer zeker waar iedereen is. Dat kan net dat voordeel geven waardoor je medespelers niet in een hinderlaag lopen of plots in de rug geschoten worden. Tegenstanders zien jou echter niet, dus je kunt ze zonder zorgen bespioneren. Dit kan bijvoorbeeld in de laatste fase erg handig zijn om de overgebleven teams aan te wijzen, zodat de overwinning geclaimd kan worden. Is het portaal rustig en kan je team je hulp gebruiken? Dan kan je altijd nog om een revive vragen, er zit immers geen tijd aan de Echo gebonden.

5. Kies altijd de ‘higher ground’

Een vaste regel in combat is dat als je de hogere grond hebt, dat je in het voordeel bent. Het is in die zin misschien een beetje vanzelfsprekend dat het ook op Hyper Scape van toepassing is. Gezien Neo Arcadia voorzien is van vele hoge gebouwen, is het aan te raden om je altijd op de daken te begeven. Je ziet vijanden van ver al aankomen en tevens kun je vijanden op straat onder je verrassen met een aanval van bovenaf of misschien beter nog: met de hack ‘Slam’ kun je een klap uitdelen die ze nooit aan zagen komen. Natuurlijk zul je soms even moeten afdalen, maar zodra je kans hebt weer omhoog te gaan, doe het zeker. Het biedt overzicht, je verplaatst je nog sneller en je kunt ideale uitzichtpunten bereiken die je nog meer zicht op het totale speelveld geven. Doe je dit samen met je squad, dan is het helemaal ideaal gezien je dan ogen in alle hoeken hebt, alsook een verdediging voor als je in je rug geschoten wordt. Misschien een ietwat open deur, maar probeer het uit en je zult merken dat het helpt.

Hyper Scape bestaat op dit moment uit twee vaste modi: solo en squads (tot drie man) en ook de Limited Time modus Faction War is nu beschikbaar in de game. Je kunt uit een brede selectie van personages kiezen en tijdens het eerste seizoen zal Ubisoft meer nieuwe content blijven toevoegen. De LTM is daar één van, maar ook mogen we nieuwe wapens en misschien zelfs loot verwachten. Trouwens, kijk je veel op Twitch? Weet dat je ook door Hyper Scape streams te kijken Battle Pass progressie kan boeken, meer daarover kan je hier vinden.