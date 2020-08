Review: PGA Tour 2K21 – Het is al van 2015 geleden dat er een PGA Tour game op de markt verscheen en vele golffanaten zullen dus blij geweest zijn toen HB Studios en 2K Games aankondigden dat er een nieuwe PGA Tour aan zat te komen. Met wat ervaring met The Golf Club, waarvan het laatste deel door 2K werd uitgegeven, start men nu een gloednieuwe franchise op onder de officiële licentie. Gezien de sportgames van 2K over het algemeen van hoge kwaliteit zijn – zeker als we naar NBA kijken – liggen de verwachtingen hoog. Vandaag bekijken we of HB Studios geslaagd is in de missie die ze de titel PGA Tour 2K21 hebben gegeven.

Fore

Dit begin van een nieuwe golf franchise schiet uit de startblokken met 15 gelicenseerde PGA Tour-banen, 12 echte profs, een carrièremodus, multiplayer en je kan ook je eigen banen creëren. In het begin krijg je een volledig ingesproken tutorial en dien je jouw slag te kalibreren. Vervolgens zal je zowel jouw eigen persoon naar hartenlust kunnen aanpassen alsook al jouw golfclubs. Je kan zelfs een online club aanmaken om samen met anderen te golfen en het is hierbij mogelijk om alle leden in-game valuta te laten betalen als lidmaatschapsgeld. Je kan dus een beetje de elite uithangen, zelfs in de digitale versie van de sport en dat is best tof. Het bootst immers het wereldje op een leuke manier na.

De carrièremodus geeft jou de keuze waar je start met je golfcarrière. Wil je eerst jouw plaatsje verdienen in de PGA Tour of start je liever direct met het echte werk? De keuze is aan jou! In de PGA Tour kan je een sponsor kiezen die je bepaalde uitdagingen geeft. Het voltooien van deze uitdagingen beloont je vervolgens met nieuwe golfclubs of kledij van de gekozen sponsor. Deze extra toevoeging zorgt ervoor dat de game al minder aanvoelt als een sleur van de ene hole naar de andere. De meeste golfclubs en kledij zijn echter te kopen met de in-game valuta die je verdient door PGA Tour 2K21 te spelen. Het is dus niet alleen vrij te spelen via je sponsor. Voorlopig lijkt het erop dat je enkel in-game valuta kan verdienen en dat je dus geen microtransacties hebt om de beste materialen aan te schaffen, en dat is fijn.

Als je eenmaal de baan op gaat en het spelletje golf speelt, dan krijg je tussen je slagen door zeer regelmatig een hoogtepunt van andere golfers te zien. Dit houdt de competitie in leven en zorgt ook voor wat meer immersie, want je waant je eigenlijk deel van een golftoernooi, zoals het op televisie zou verschijnen. Die televisie hapert echter wel wat, want de laadtijden van deze hoogtepunten zijn te lang, wat het ritme eruit kan halen. De presentatie zelf is gelukkig erg goed gedaan en ook het commentaar dat verzorgd wordt door Luke Elvy en analist Rich Beem is van hoge kwaliteit. Zij praten namelijk vlotjes al jouw slagen aan elkaar. Hoe immersief de carrièremodus ook moge zijn, we kunnen jammer genoeg niet ontkennen dat het op den duur wel wat saai kan worden. Maar na enige tijd lonkt de game weer en speel je toch weer een nieuw toernooi en zo blijf je terugkeren naar de game.

Grafisch een par, geluid een eagle

Grafisch is het spel een par, om het in golftermen te beschrijven: niet goed, maar ook niet slecht. Soms is er enorm veel aandacht voor detail, van het opspringende lapje grond bij een slag met je zwaarste geschut tot het kuiltje dat gecreëerd wordt als jouw bal na een slag van honderden meters terug het aardoppervlak raakt. Andere dingen, zoals tribunes of tenten, zijn dan weer van zo’n slechte grafische kwaliteit dat we ons in het PS2 tijdperk waanden – het is dus behoorlijk wisselvallig. Wat het geluid betreft, zit alles wel snor. Zowel het eerdergenoemde commentaar als de slagen van de golfstick en het putten van de bal klinken bevredigend. Er zijn ook supporters aanwezig die reageren op hoe jij slaat, dit zowel grafisch als in het geluid. Deze supporters zijn op grafisch vlak echter niet meteen moeders mooiste, dus er is zeker ruimte voor verbetering daar waar het aanmoedigen altijd ondersteunend werkt.

Albatros

Mocht je de banen in de game niks vinden, dan kan je ook jouw eigen golfterreinen bouwen en deze delen met anderen. Eerst kies je het bioom waarin je jouw terrein wilt bouwen. Dit kan variëren van droge woestijnen tot de hoge bergen in Zwitserland. Vervolgens kan je aan de hand van schuifregelaars bepalen hoe heuvelig jouw terreinen zullen zijn, hoe bosrijk je gebied is en hoeveel water er aanwezig is. Daarna bepaal je de lengtes van jouw banen, de hoeveelheid bunkers, de grootte van de verschillende ondergronden, enzovoort. Terwijl je deze keuzes maakt, krijg je al een luchtbeeld te zien van hoe jouw terrein er uit zou komen te zien. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos en enorm gedetailleerd. De terreinenbouwer is dus zeer uitgebreid en we zijn er zeker van dat heel wat mensen er iets moois van zullen maken.

Double bogey

Het opbouwen van een carrière en het letterlijk bouwen van een golfbaan zijn leuk, maar misschien belangrijker is de gameplay zelf nog. Met de ene joystick kan je bepalen naar waar je ongeveer gaat slaan, terwijl je de slag zelf uitvoert met de andere joystick. Je slaat door de joystick eerst naar achter te bewegen en de kracht te bepalen, om deze vervolgens naar voren te bewegen om effectief te slaan. De verschillende ondergronden komen hier wel echt tot hun recht, zowel als je de bal slaat en hem snelheid meegeeft, als wanneer de bal terug de grond raakt en de wrijvingswetten de bal weer tot stilstand brengen. Je kan de verschillende ondergronden voelen en dit geeft jou een idee van hoe je jouw volgende slag moet plannen. Tot zover goed nieuws met betrekking tot het realistische gevoel, maar het verloopt echter niet altijd even vlot: Het naar achteren trekken van de joystick om de kracht van het schot te bepalen, gaat de ene keer wat vlotter dan de andere keer en ook het verschil in snelheid waarmee je naar voren beweegt is veel te gevoelig.

Dit proces lijkt ons een bug te zijn, aangezien het correct uitvoeren hiervan enorm onvoorspelbaar verloopt. Ook de snelheid bij het naar voren bewegen is enorm inconsistent, waardoor de slagen erg variëren in de uitvoer. De ene keer slaan we perfect, om de volgende keer weer veel te traag te slaan, met als gevolg dat onze golfbal naar God mag weten waar vliegt en we dus eigenlijk sowieso al vastzitten aan een bogey of erger. Voor dit laatste is een verkapte workaround, zo kun je de timing in de instellingen uitzetten. Dit biedt een oplossing, zij het niet dat het voor beginners bedoeld is. Dus voor de meer ervaren speler die het realisme zoekt, valt dat laatste aspect weg door dit uit te zetten en dat is ook weer niet gewenst. Er is dus een oplossing, maar niet op de manier zoals je die wenst. Hopelijk is dat een aspect wat nog wat aandacht krijgt.

Uiteindelijk kwamen we ook nog een game-breaking bug tegen, waarbij we onze bal in het water sloegen met als gevolg dat deze niet meer gereset kon worden. De hole overslaan als noodoplossing bood geen soelaas, want ook die optie was niet te gebruiken. Dat heeft ervoor gezorgd dat we letterlijk vastzaten in onze carrière, want met geen mogelijkheid was dit te omzeilen. De enige pijnlijke oplossing was de carrière opnieuw beginnen en dat is niet wat je in een game wil hebben. Wel moeten we de nuance erbij plaatsen dat dit precies de verkeerde samenloop van omstandigheden was en dus meer incidenteel lijkt te zijn in plaats van een stelselmatig probleem. Desalniettemin mag dit niet gebeuren en dus kan PGA Tour 2K21 nog wel een update gebruiken om dat, net zoals de slagtiming, te polijsten.