Eén van de nieuwe features die de PlayStation 5 zal introduceren heeft te maken met de DualSense controller, die ontwikkelaars in staat stelt nog creatiever de functies in een game te verwerken. In een uitgebreid artikel op het PlayStation Blog leggen verschillende ontwikkelaars nu uit hoe ze de functies precies benutten en hieruit blijkt dat het echt een toegevoegde waarde zal hebben. We hebben al deze manieren van gebruik op een rijtje gezet, zie hieronder.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Om je in de juiste richting te sturen zal de ontwikkelaar je via de haptische feedback hints geven. Daarnaast brengt Insomniac het gevoel van de actie meer ‘natuurgetrouw’ over. Als je vierkantje indruk om de ‘Venom Punch’ uit te voeren, dan zal je de ‘bio-electricity crackle’ van links in de controller naar rechts voelen gaan.

Deathloop – Het kan in deze shooter voorkomen dat je wapen hapert en dat vertaalt zich direct terug naar de controller. Als je wapen blokkeert, dan zullen je triggers ook geblokkeerd worden, waardoor schieten effectief niet mogelijk is. Dat is tevens een fysiek signaal dat je iets moet doen om de blokkade tegen te gaan.

Ghostwire: Tokyo – Op basis van de acties in de game zul je veel meer verfijnde vibraties voelen dat varieert van extreem licht tot heel erg zwaar. Zo kan de ontwikkelaar onder andere het gevoel van terugslag beter nabootsen.

Horizon: Forbidden West – Deze game is voorzien van nieuwe wapens die er uniek uitzien en ook zo voelen in een specifieke rol bij de combat. De controller laat Guerrilla Games toe om de wapens meer uniek aan te laten voelen, waardoor het meer bevredigend in gebruik is.

Dark Souls – Elke klap die je uitdeelt, elke spell die je cast, zal gevoelsmatig beter overgebracht worden. De impact van je aanvallen, alsook inkomende aanvallen wordt veel beter gepresenteerd door de haptische feedback. Tevens voel je via de controller beter aan in hoeverre je aanvallen qua timing aankomen. Hierdoor zou je sneller en meer slagvaardig kunnen reageren.

Ratchet & Clank: Rift Apart – In deze game is de Enforcer bijvoorbeeld een dubbelloops shotgun-achtig wapen. Als je de trigger indrukt vuur je vanuit één loop, maar je voelt meer weerstand als je de trigger verder induwt. Meer vuurkracht nodig? Duw de trigger voorbij dat weerstandspunt en je vuurt met beide lopen tegelijk.

Astro’s Playroom – Elke stap die je zet in combinatie met wisselende ondergronden zal via de feedback weer anders aanvoelen. Hierdoor krijg je een meer realistisch gevoel als je over plastic, metaal en zand loopt, ook voel je het duidelijk als je in het water springt.

Gran Turismo 7 – Het antilock brake system (ABS) is al langer in de racegames binnen deze franchise aanwezig, maar nooit voelbaar. Nu is dat anders, omdat de adaptieve trigger het gevoel van het rempedaal tot in detail nabootst. Dit stelt de speler in staat om de relatie tussen het gevoel, de remkracht, grip en het pedaal beter te begrijpen. Verder stelt Yamauchi dat de feedback op veel meer frequenties werkt, waardoor alles op een meer continue en geïntegreerde manier aanvoelt.

Tot zover de ervaringen van ontwikkelaars met de controller in combinatie met hun eigen games. Sony gaf tot slot nog aan dat ze meer informatie te delen hebben in de komende weken, dus we gaan snel meer horen over de controller en wellicht ook console. Het najaar komt nu immers snel dichterbij.