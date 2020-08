We weten nog vrij weinig over de PlayStation 5 en dat zorgt er bij sommige mensen voor dat hun fantasie geprikkeld wordt. Graphic artist Paul Manso is zo iemand en hij heeft een video gedeeld die toont hoe de user interface van de PS5 er volgens hem uit zou kunnen zien.

De al eerder getoonde ‘boot screen’ van de next-gen console van Sony was het startpunt voor Manso en hier heeft hij op voortgeborduurd. De UI verschilt niet heel veel van die van de PlayStation 4, maar ziet er wel wat cleaner uit. Het resultaat kan je hieronder checken.