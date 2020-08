Vorige week kondigden Remedy en 505 Games de Control Ultimate Edition aan, wat een uitgave van Control is inclusief alle extra content. Deze editie is straks na de release van de PlaysStation 5 te upgraden naar de next-gen versie, maar dat geldt niet voor iedereen die de gewone editie en de extra content los of via een Season pass heeft gekocht.

Dat leverde veel verontwaardiging op, want dat betekent in theorie dat kopers van het eerste duur twee keer de game moeten kopen voor een next-gen variant. Een foutje of echt de realiteit? De uitgever heeft nu duidelijkheid gegeven en het laatste blijkt het geval, tot ongenoegen van veel gamers.

Als je de game al bezit, inclusief de extra content, dan is het te spelen op de PlayStation 5, maar dan via backwards compatibility. Je geniet dus niet van de meer geavanceerde mogelijkheden die de upgrade wel biedt. Enkel de Ultimate Edition – die nog moet verschijnen – krijgt een gratis upgrade en dat is ook de enige manier om de echte next-gen ervaring te beleven.

Om dat te rechtvaardigen tegenover een nieuwe aankoop stelt men dat ze additionele ontwikkeltijd kwijt zijn om de next-gen variant te optimaliseren. Dit sluit dus automatisch kopers van het eerste uur uit, want die krijgen geen optie aangeboden tot een upgrade. Vreemd genoeg ook niet tegen een eventuele betaling, dus het gekozen pad is wat merkwaardig.

Als je Control nog wilt aanschaffen, dan is het aan te raden om te wachten tot de Ultimate Edition. Daar haal je simpelweg het meest profijt uit.