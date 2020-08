Met de release van de Los Santos Summer Special in GTA Online onlangs is er een hoop nieuwe content naar de game gekomen. Eén van de grotere uitbreidingen is dat je nu Yacht Missions kunt spelen en met de wekelijkse update die Rockstar op de game losgelaten heeft, kun je nu dubbel GTA$ en RP verdienen als je deze missies speelt.

Ook kun je een exclusief shirt verdienen als je al deze missies hebt uitgespeeld en voor je gemak hieronder een opsomming van de zes missies in kwestie:

Overboard – A team of pesky joyriders and their buddies are making a break for it. Put things right by chasing them down across the waves and making sure they sleep with the fishes.

– A team of pesky joyriders and their buddies are making a break for it. Put things right by chasing them down across the waves and making sure they sleep with the fishes. Salvage – Strap on a rebreather and hit an underwater wreck for salvageable cargo to bring back to your yacht. It’s not a crime, probably – you’re practically cleaning up the oceans. Keep an eye out as you return to your vessel, though. Things may not have gone as swimmingly for Captain Darcy.

– Strap on a rebreather and hit an underwater wreck for salvageable cargo to bring back to your yacht. It’s not a crime, probably – you’re practically cleaning up the oceans. Keep an eye out as you return to your vessel, though. Things may not have gone as swimmingly for Captain Darcy. All Hands – Your patrons and beneficiaries at the Pacific Country Club need help putting out some literal fires. Fly a newly customized Tula over the links and drop water bombs from above to extinguish the flames and save the day. The one percent will thank you later.

– Your patrons and beneficiaries at the Pacific Country Club need help putting out some literal fires. Fly a newly customized Tula over the links and drop water bombs from above to extinguish the flames and save the day. The one percent will thank you later. Icebreaker – The Captain wants his vengeance on those who wronged him; head to the Defrost Fridgit warehouse and help him exact revenge.

– The Captain wants his vengeance on those who wronged him; head to the Defrost Fridgit warehouse and help him exact revenge. Bon Voyage – Time to put your feet up and relax. What could go wrong? Besides a perfect storm and wave after wave of attackers armed to the teeth, that is. That could very well happen.

– Time to put your feet up and relax. What could go wrong? Besides a perfect storm and wave after wave of attackers armed to the teeth, that is. That could very well happen. D-Day – At the end of the day, it is a captain’s duty to always tie up loose ends. Hop in a Kraken sub, find the big bad’s yacht and bring an end to this madness.

Daar blijft het niet bij met te verdienen GTA$ en RP, want je zult zelfs het drievoudige kunnen verdienen als je Trap Door speelt. Het dubbele krijg je bij deelname aan Transform Races en iedereen die inlogt op de game ontvangt deze week geheel kosteloos een [email protected] T-shirt. Of je daar graag mee voor joker wilt lopen is aan jou, maar een aardigheidje is nooit verkeerd.

Als je een bezoekje brengt aan het Diamond Resort & Casino, dan kun je de Pfister 811 winnen bij een zwengel aan het Lucky Wheel en tot slot zijn er diverse items tegen een korting verkrijgbaar en die hebben we uiteraard ook op een rijtje gezet.

Jachten – 30% korting

Lampadati Toro

Kraken submersible

Buckingham Tug Boat

Nagasaki Dinghy

Speedophile Seashark

Pegassi Speeder

Shitzu Jetmax

Dinka Marquis

Shitzu Suntrap

Shitzu Tropic

Shitzu Squalo

Upgrades & modificaties

Helikopters – 30% korting

Nagasaki Buzzard

Buckingham Akula

Buckingham Swift

Buckingham Swift Deluxe

Buckingham Volatus

Buckingham SuperVolito

Buckingham SuperVolito Carbon

Landvoertuigen – 30% korting