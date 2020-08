Als je vandaag de dag weleens terugdenkt aan de games van vroeger en hoe vet die wel niet waren, kom je bij het spelen van deze klassiekers al gauw tot de conclusie dat games vroeger veel moeilijker waren. Nu hebben we gelukkig nog steeds ontwikkelaars als FromSoftware die met hun Souls-games altijd voor de nodige uitdaging zorgen, maar echt moeilijke games nemen in aantallen af. Hangar 13 wil met Mafia: Definitive Edition écht dat gevoel van vroeger weer terugbrengen.

Nu is er natuurlijk ook een wat makkelijkere moeilijkheidsgraad aanwezig, gezien de eerste Mafia best wel taai kon zijn. Met de Classic moeilijkheidsgraad hoef je echter geen medelijden te verwachten. Vijanden zijn agressiever, je mag zelf de weg zien te vinden door de stad zonder hulp van on-screen navigatie en ook de politie wordt laaiend wanneer je 55 rijdt waar je 50 mag. Qua uitdaging lijkt het dus wel goed te zitten met Mafia: Definitive Edition, maar als het té lastig is, dan kun je overschakelen naar een andere moeilijkheidsgraad.

“With Classic Difficulty, we wanted to deliver something that is still an accomplishment to overcome, while smoothing over some of the bumps that could otherwise feel frustrating. Taking the race in the Fair Play mission as an example, the goal across all of Mafia: Definitive Edition’s difficulty settings was to make it a little easier than the original, as many players got stuck and were unable to beat it. On Classic, the race is still pretty tough, but is conquerable with patience and practice.”