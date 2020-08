Met een titel als deze weet ontwikkelaar One-O-One Games in ieder geval snel de aandacht te pakken. The Suicide of Rachel Foster is een first-person verhaalgedreven avontuur waar je in de schoenen stapt van Nicole. Tijdens haar verblijf in een verlaten hotel moet ze het mysterie omtrent het duistere verleden van haar familie zien te ontrafelen.

De trailer laat in ieder geval blijken dat het best wel eens een spannende game kan worden. The Suicide of Rachel Foster is al een tijdje beschikbaar op pc en wist daar ook wat fans te vergaren en voldoende te scoren. Is dit helemaal iets in jouw straatje? Dan kan je vanaf 26 augustus aan de slag met deze game op de PlayStation 4.