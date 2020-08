Na een lange periode van geruchten en speculatie werd de remake van Demon’s Souls eindelijk aangekondigd tijdens het PS5-evenement in juni. Bluepoint is verantwoordelijk voor deze remake, maar het is nog onbekend wanneer we de game precies mogen verwachten. Hoe je het ook wendt of keert, het is in ieder geval een titel waar veel Souls-fans naar uitkijken. En mogelijk is die release sneller dan verwacht.

In Zuid-Korea is de game onlangs van een rating voorzien door de GRAC. Dit gebeurt in dat land veelal laat in het ontwikkelproces, wat enigszins suggereert dat de ontwikkeling van de remake erg goed gaat. Met die logica in het achterhoofd zou het zelfs mogelijk kunnen zijn dat Demon’s Souls een launchtitel voor de PS5 is, wat de console eens te meer interessant maakt. Zeker nu grote concurrent Microsoft Halo Infinite – aanvankelijk Xbox Series X launchgame – naar 2021 heeft uitgesteld.

Hieronder kan je de rating in kwestie vinden en nog een aantal andere games die vlak voor de release pas hun rating kregen.

Missed this last week, but Demon’s Souls was rated in Korea on August 13 https://t.co/wG2n5vGR1U pic.twitter.com/5teyeQFVnl — Gematsu (@gematsucom) August 20, 2020

Here is a fun little note on Sony Interactive Entertainment titles rated in Korea that lends more credence to the possibility of Demon’s Souls being a PS5 launch / launch window title: pic.twitter.com/hBNJocmq8f — Gematsu (@gematsucom) August 20, 2020

Demon’s Souls zou dus zeker een uitstekende launchtitel zijn, maar of dat dus daadwerkelijk gaat gebeuren is nog maar de vraag. Neem het nieuws dus met een korrel zout, want er is nog niets bevestigd.