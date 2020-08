Fans van de succesvolle Peaky Blinders tv-serie zitten te wachten op het zesde seizoen dat hoogstwaarschijnlijk volgend jaar pas verschijnt. Maar deze fans hoeven niet te treuren, de Peaky Blinders zijn ook in volle glorie te bewonderen in de game Peaky Blinders: Mastermind, die sinds gisteren in de digitale schappen ligt. De release wordt gevierd met een launch trailer zoals we dat inmiddels gewend zijn.

In Peaky Blinders: Mastermind heb je de controle over alle personages uit de familie en moet je allerlei plannen tot een succes omtoveren. Koop mensen om, schakel vijanden uit, sleep objecten weg en nog allerlei andere interacties komen aan bod in deze top-down game. Niets gaat te ver voor de zigeunerfamilie uit Birmingham en deze launch trailer laat dat duidelijk zien.

Onze review van Peaky Blinders: Mastermind mag je komende week verwachten.