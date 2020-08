Prince of Persia steekt de laatste tijd veelvuldig de kop op in het geruchtencircuit. Zo is het verhaal dat Ubisoft aan een ‘nieuwe’ Prince of Persia sleutelt en nu wordt er nog meer olie op het vuur gegooid. Een retailer uit Guatemala heeft plots een Prince of Persia remake voor de PS4 in het assortiment opgenomen.

Het gaat om de onderstaande afbeeldingen die afkomstig zijn van de Guatemalaanse retailer MAX, die dit aantonen. Volgens deze webpagina’s zou de game in november voor de PS4 en Nintendo Switch moeten verschijnen. Nu gebeurt het wel vaker dat een retailer zomaar wat ‘lekt’ wat achteraf niet blijkt te kloppen, maar ditmaal heeft Jason Schreier – die het meer dan eens bij het juiste eind heeft – het bericht geretweet en hij lijkt overtuigd te zijn van het bestaan.

Video game retailers sure love leaking Ubisoft’s surprise announcements https://t.co/3BP8pbgdBK — Jason Schreier (@jasonschreier) August 19, 2020

Mocht de Prince of Persia remake echt bestaan, dan horen we binnenkort wellicht meer over deze game. Mogelijk tijdens de komende Ubisoft Forward. Tot nu toe is het bestaan van deze remake echter onzeker en dus is het verstandig om de informatie voorlopig nog even met een scheepslading zout te nemen.