Af en toe wordt er een game aangekondigd die, ondanks een gebrek aan hype vooraf, onmiddellijk je mond doet open vallen. Wanneer je vervolgens eindelijk je kin van de vloer opgeraapt hebt, kan je alleen maar hopen dat de game effectief zijn beloftes kan inlossen. Want verdomd als die eerste beelden er niet in geslaagd zijn om de titel naar de top van je verlanglijstje te katapulteren.

Black Myth: Wu Kong ís zo’n game. De titel, gemaakt door de Chinese ontwikkelaar Game Science Studio, werd zopas met een lange video vol gameplay footage aangekondigd. De pre-alpha beelden zijn bloedmooi en smeken om zelf gespeeld te worden. De directe inspiratiebron is ook niet min: het Chinese epos Journey to the West, hier ook wel bekend onder de titel Monkey.

Game Science Studio laat meteen ook weten dat Black Myth: Wu Kong verre van klaar is. De ontwikkelaar is momenteel zelfs nog op zoek naar negentien mensen om het project mee in goede banen te leiden. In de tussentijd heeft de studio games als God of War, Monster Hunter en Sekiro: Shadows Die Twice goed onder de loep genomen. Alles om deze zwarte mythe te laten slagen.

Voor het geval mijn inleiding niet duidelijk genoeg was: wij zijn alvast erg benieuwd.