Je kan uren lullen over de specs en mogelijkheden die een nieuwe console biedt. Als puntje bij paaltje komt, staat of valt de hardware echter met de beschikbare software. In dit geval: de videogames. De launch line-up – oftewel de beschikbare titels wanneer een nieuwe console in de winkelrekken gedropt wordt – is daarom bijzonder belangrijk. Een eerste indruk is immers onuitwisbaar en bepaalt mede hoe trouw een klant blijft.

Eric Lempel, hoofd marketing van SIE, heeft nu in een interview met GamesIndustry laten weten dat we ons op dit vlak geen zorgen moeten maken over de PlayStation 5. De man beweerde zelfs dat de launch line-up van de PS5 de beste is in de geschiedenis van PlayStation. Zware woorden, maar met titels als Spider-Man: Miles Morales en Ratchet & Clank zouden ze zo maar even op waarheid kunnen berusten. Fingers crossed.