In onze hands-on preview van Marvel’s Avengers kon je lezen dat we na het spelen van de beta nog niet helemaal overtuigd waren van de game. Twijfelaars – of gewoon fans van superhelden in het algemeen – hoeven ons niet langer op ons woord te geloven. Zij kunnen dit weekend immers zelf met de titel aan de slag gaan.

Van vandaag tot 23 augustus is de beta namelijk gratis én beschikbaar voor iedereen met een PS4, Xbox One of pc in zijn of haar bezit. Wie lekker in het rond wilt schoppen als de Hulk of ervaren hoe het voelt om rond te zoemen als Iron Man, verwijzen we dus graag door. Vel vooral even zelf een oordeel en laat het ons zeker weten!