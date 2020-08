Een nieuwe Hitman III trailer onthult de locatie Dartmoor in Engeland, dat dienst doet als de tweede missie in de aankomende game. Dartmoor ligt in een historisch gedeelte van Engeland dat bekend staat om zijn mythes, legendes en mysteries. Daar vind je Thornbridge Manor, waarin je als speler onder meer een mysterieuze moord mag oplossen. Volgens ontwikkelaar IO Interactive is er echter veel meer in Dartmoor te doen.

Hitman III komt in januari 2021 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia en pc uit. Voor de pc-versie geldt een exclusiviteitsdeal met Epic, waardoor Hitman III voor 12 maanden uitsluitend via de Epic Game Store beschikbaar is. Eerder werd al bekend dat Hitman III uit verschillende modi bestaat en dat de Ghost modus verdwijnt.