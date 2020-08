Gespeeld: Outriders – People Can Fly werkt al geruime tijd aan de looter shooter Outriders, die als één van de eerste games ook een next-gen release aankondiging kreeg. Voor het zover is zullen we ons focussen op de current-gen uitgave en recent konden we een uur of twee met deze nieuwe shooter aan de gang, die ons naar de planeet Enoch brengt. Een nieuwe omgeving met diverse gevaren en te midden van dit alles moet jij je staande zien te houden terwijl de situatie steeds bedreigender wordt. Outriders is een game die veel elementen van andere shooters leent, maar tegelijkertijd ook nieuwe dingen doet en de eerste kennismaking beviel goed, dus dat is alvast een fijn begin.

Een bezoek aan de planeet Enoch

In de toekomst is de planeet aarde leeg in de zin van grondstoffen en op het moment dat alles op is, dan is het tijd om naar alternatieven te kijken. Zoals wij nu naar Mars kijken, keek men in Outriders naar de planeet Enoch die een vergelijkbaar en leefbaar systeem als de aarde heeft. De planeet zelf zorgt niet zozeer voor problemen, dat zit hem meer in de mensen die erheen gaan. Althans, het zijn de Outriders die er op uit zijn gestuurd en aangekomen op Enoch ontdekken ze een mysterieus signaal. Nieuwsgierig als men is wordt er een onderzoek gestart, maar dat heeft nogal grote gevolgen.

Er steekt namelijk een ernstige storm op die veel effect heeft op de aanwezige mensen op de planeet. Zo raken de aanwezigen geïnfecteerd met een soort virus en ook krijgen de Outriders dankzij die storm bijzondere krachten en die zijn weer in de gevechten te gebruiken. Gezien het door de mysterieuze storm helemaal in de soep loopt, splitsen de mensen zich op met als gevolg verschillende groeperingen her en der op Enoch. Tegelijkertijd zijn er ook groepen met een hoge focus op technologie en de geïnfecteerde veranderen in monsters, met als gevolg dat je als laatste Outriders tussen een hoog oplopend conflict staat waarbij niemand iets goeds met de ander voor heeft.

Het resultaat is een planeet dat vol zit met gevaren en waar niemand elkaar echt doet vertrouwen. Jij wordt te midden van alle tumult geplaatst en je zult je een weg door de chaos moeten banen. Dat gaat op verschillende manieren, zo heb je belangrijke quests die je dient te voltooien om voortgang te boeken met betrekking tot het verhaal. Tegelijkertijd zul je ook genoeg zijmissies in de game vinden om je mee te vermaken en dat varieert van iemand zoeken tot een gewenst persoon of monster uitschakelen. Het zijn een beetje de standaard zijmissies, maar in Outriders is het geheel optioneel. Wel levert het spelen van zo’n zijmissie natuurlijk loot op en daarmee kan je je build uitbouwen, net zoals dat je nog beter spul krijgt voor het voltooien van de hoofdmissies.

Ontwikkel je eigen Outrider

Gezien Outriders gemaakt wordt met een oog op coöperatieve gameplay zijn er verschillende klassen waar je uit kunt kiezen. Elke klasse heeft zijn eigen skilltree en specifieke mogelijkheden wat voor de afwisseling in de gameplay zorgt. Zo heb je de Trickster die met speciale mogelijkheden een ondersteunende rol kan spelen, maar als Devastator kun je bijvoorbeeld meer aan de frontlinie staan omdat je meer in staat bent impact te absorberen. Op die manier heb je verschillende varianten in de kern, maar dat betekent niet dat het de absolute basis voor de gameplay vormt. Zo vertelde People Can Fly ons dat je ook prima een groepje van vier dezelfde klassen kunt hebben om de game te spelen.

Het eerste wat je dan logischerwijs denkt is dat iedereen hetzelfde is, maar dat is dus niet het geval. Doordat je verschillende speciale klassegebonden mogelijkheden hebt, meer dan je mee kan nemen, kun je alleen op dat vlak al een verschillende build maken. Datzelfde geldt natuurlijk voor de loot die je oppakt, zo kun je andere armor toepassen, andere wapens gebruiken en meer. Binnen de skilltree zul je uiteindelijk alles vrijspelen, maar onderweg kun je ten opzichte van je medespelers een andere route kiezen en dat alles samen zou voldoende variatie moeten bieden. Met andere woorden: ook met dezelfde klassen in één team ben je zeker niet kansloos. Natuurlijk is het beter en leuker om een samenstelling van alle klassen te hebben, maar als dat niet kan is het geen gestreden strijd. Flexibiliteit in de gameplay is wat Outriders wil bieden en dit is één van de belangrijkere factoren hierbinnen.

Loot alles wat je ziet

In een looter shooter is het natuurlijk belangrijk om continu op zoek te gaan naar nieuwe loot en dat zul je geregeld tegenkomen. Ook tref je in de wereld een hoop grondstoffen aan die je kunt gebruiken om nieuwe items te maken of bestaande te upgraden. In die zin komt het allemaal vrij herkenbaar over, gezien meer titels op deze manier werken. Maar de ene game is de ander niet en zodoende vroegen we de ontwikkelaar hoe de balans zal zijn, want om nu uren te moeten grinden voor een set nieuwe schoenen… dat is ook niet helemaal wat je wenst. Iets wat People Can Fly zich maar al te goed realiseert.

Ze mikken met Outriders op een ietwat ouder publiek en uit eigen ervaring weten ze dat naarmate je ouder wordt, je steeds minder tijd hebt. Om die spelersgroep niet op te zadelen met eindeloze grinds proberen ze de investering qua tijd tegenover hetgeen je hebben wilt goed in evenwicht te houden. Natuurlijk zul je hier en daar wat moeten grinden, maar het zal nooit té extreem worden met ontzettend veel stappen en het herhalen van zetten – wat we in Destiny 2 bijvoorbeeld in overvloed terugzien. Buiten dat is het natuurlijk wel altijd handig om continu aan je build te sleutelen en hierbij heb je vergelijkbare opties ten opzichte van andere looter shooters. Zo kun je je armor voor je torso veranderen, beenbeschermers, schoenen, helm, wapens en meer. Dit alles puur op basis van statistieken en zo hier en daar komen items en wapens met specifieke extra’s en dat geeft je de optie om volledig een unieke build samen te stellen.

World Tier up!

Het ontwikkelen van je personage in Outriders is dus een van de fundamenten waarop de gameplay is gebaseerd. Dat vertaalt zich in de gameplay naar vooral een hoop gevechten, want of het nu een hoofd- of een zijmissie betrof, de game schotelde telkens gevarieerde omgevingen voor waarin we bestookt werden met allerlei vijanden. Variërend van kleine wezens tot grote bazen die als een kogelspons op ons af kwamen zetten. Het deed tijdens het spelen heel erg denken aan Gears of War, wat eigenlijk een vergelijkbare gameplay opzet kent, alleen is het in Outriders ietwat minder cover based. De gameplay voelde tijdens het spelen echter solide en prettig aan, met vlotte shootouts en een fijne navigatie door de wereld.

Tegelijkertijd moeten we wel opmerken dat het risico bestaat dat het wat repetitief wordt op lange termijn, maar dat is een aspect waar looter shooters al snel mee te maken krijgen. Gelukkig bieden de verschillende klassen genoeg diepgang en variatie wat het dus langdurig interessant zou kunnen houden. Dat is ook waar het World Tier aspect om de hoek komt kijken, want door te spelen en nieuwe loot te verkrijgen en in te zetten, stijg je in World Tier. Dat betekent dat je telkens met sterkere vijanden te maken krijgt en ook de waarde van de loot neemt toe. Dat schaalt dus mee naarmate je je ontwikkelt tijdens het spelen, maar mocht het nu te lastig zijn, dan kun je altijd een World Tier terugschakelen, maar daarvoor lever je wel de kans op uitstekende loot in. Op die manier tracht People Can Fly de game voor iedereen toegankelijk te houden.

In de basis krijg je bovendien een hoop missies en content voorgeschoteld om je langdurig mee te vermaken en de ontwikkelaar laat de toekomst open. Op het moment dat de game goed ontvangen wordt en veel wordt gespeeld, dan neemt de kans op nieuwe content ook steeds meer toe. In de basis belooft het een hoop te bieden, maar er is altijd een kans op meer en dat loopt uiteen van nieuwe missies tot nieuwe gear en ga zo maar door. Toch benadrukte People Can Fly wel dat het hier niet om een ‘Game as a Service’ gaat, dus wat je bij aankoop krijgt, dat is ook het volledige pakket met wat men voor ogen had en wat er later bijkomt zijn pure extra’s, maar daar is de game niet voor of op gebouwd. Soms ook weleens prettig in een cultuur waarbij veel games – zeker tegenwoordig – de neiging hebben een service te zijn.

Voorlopige conclusie

Outriders hebben we een uur of twee tot drie kunnen spelen en we hebben slechts een kleine glimp van het totale geheel kunnen ervaren. Toch gaf dat voldoende informatie om te kunnen stellen dat het een interessante shooter zal worden. De gameplay voelde goed aan en de diepgang zit hem in het creëren van je eigen build, waarmee je het strijdveld betreedt samen met je vrienden. De vraag die we alleen nog hebben is hoelang de gameplay blijft boeien, want het komt vooral op het uitschakelen van alle vijanden op verschillende locaties neer. Dat was zeker vermakelijk, maar binnen de gameplay was tot zover nog niet heel veel variatie te vinden als het op de actie aankomt. Niet dat dat per se een probleem is, want de diepgang zit hem in je personage en alles wat daarbij komt kijken, maar ondanks de eerste positieve indruk houden we toch nog even een slag om de arm.