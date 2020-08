Eerder deze week werd steeds duidelijker dat de under-barrel shotgun attachment voor de FAMAS veel te sterk was in Warzone. Infinity Ward gaf aan hiervan op de hoogte te zijn en het te gaan aanpassen en dat moment is nu daar. De ontwikkelaar heeft inmiddels een kleine update uitgerold en daar hebben we nu de details van.

Dat is echter niet het enige wapen dat getweaked wordt, ook de Bruen MK9 LMG – die laatst al generfed werd – heeft wederom balansaanpassingen gekregen. De terugslag neemt toe en de schade die het aanbrengt aan de torso neemt af.

Verder worden er nog wat andere wapens aangepakt en de details tref je hieronder in het overzicht.