In Marvel’s Avengers zullen de Hulk, Iron Man en meer het gaan opnemen tegen de duistere organisatie Advanced Idea Mechanics ofwel A.I.M.. Maar wat is dat nu precies voor groep? Waar staan ze voor? Wat is het gevaar en waarom gaan de Avengers met hen de strijd aan?

Uitstekende vragen en die worden nu van een uitgebreid antwoord voorzien, dit middels een nieuwe video van bijna vijf minuten lang. Hierin krijg je beelden van de organisatie te zien, alsook een uitgebreide toelichting door verschillende ontwikkelaars bij Crystal Dynamics.

Meer weten over Marvel’s Avengers? Check dan hier onze hands-on preview en weet dat je dit weekend ook de open beta kunt spelen. Hierin krijg je een goed voorproefje van de gameplay, de helden en de locaties die je zult bezoeken.