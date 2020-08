Dat Borderlands 3 een succes was, dat wisten we al. Dat kunnen we bovendien ook afleiden uit de actieve stroom aan updates en DLC die de game na release heeft gekregen. Binnenkort komt daar zelfs een gloednieuwe campagne DLC bij, wat de teller intussen op vier zet. Wat deze nieuwe campagne dan zoal zal inhouden, weten we momenteel nog niet echt, maar een eerste teaser is intussen online gezet.

De teaser zelf dan is… tja vreemd. Zo’n 15 seconden lang worden we meegenomen in een erg vreemde yogasessie waar we allerminst zen van zullen worden. De mysterieuze beelden en vreemde geluiden doen ons alleszins uitkijken naar meer, ook al begrijpen we er momenteel geen knijt van. Een volledige onthulling volgt op 25 augustus.