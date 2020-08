De Full Motion Video, FMV voor de vrienden, wint de laatste jaren steeds meer aan populariteit. Voor al diegenen die ooit een film zagen en terwijl hun frustraties uitten op de domme beslissingen van de personages, is dit genre eigenlijk een godsgeschenk. Een nieuwe toevoeging aan het inmiddels erg uitgebreide gamma aan FMV games is She Sees Red, een interactieve thriller van de Russische ontwikkelaar Rhinotales.

Het verhaal van She Sees Red draait om een moord in een nachtclub. Je volgt een detective die op deze moordzaak is gezet en je probeert gaandeweg het mysterie op te lossen. Uiteraard kan je, zoals het een FMV betaamt, onderweg keuzes maken om zo het verhaal in een bepaalde richting te sturen. She Sees Red kwam al eerder uit op Xbox, pc en mobiele apparaten, maar een PS4-versie is momenteel in de maak en zal rond het eind van oktober online moeten staan in de PlayStation Store.

Je kan een korte samenvatting van de game, alsook een trailer hieronder bekijken.

Someone has killed several people at a popular nightclub. A lone detective has been assigned to the case, following every clue … wherever it may lead. In this provocative interactive thriller, NOTHING is as it seems!

Make choices. Affect change. Experience multiple endings and inhabit the mind of a killer in She Sees Red.