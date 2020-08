We hebben jammer genoeg minder leuk nieuws voor de fans van de Injustice-reeks, de populaire fighter met figuren uit de comics van DC. Onlangs kregen we namelijk een sprankeltje hoop dat Injustice 3 aangekondigd zou worden op DC Fandome. Die hype wordt nu jammer genoeg wat de kop ingedrukt.

DSOGaming kondigde namelijk aan dat Warner Bros slechts twee games gaat onthullen op DC Fandome en intussen weten we zelfs al welke games dit precies zullen zijn: een nieuwe Batman game en een Suicide Squad game. Geen plaats meer voor Injustice 3 dus. Een verrassingsaankondiging blijft echter mogelijk, dus hoop is er altijd. We zullen onze hoop echter wat moeten bijstellen en ervan uitgaan dat dit niet het geval zal zijn.