Eerder deze week leek het er even op dat Crysis Remastered gisteren zou verschijnen, maar dit is overduidelijk niet gebeurd. Crytek heeft nu wel de officiële releasedatum aangekondigd en daaruit blijkt dat we nog een kleine maand moeten wachten. Crysis Remastered verschijnt namelijk op 18 september voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. De game gaat €29.99 kosten.

Crytek heeft allerlei grafische verbeteringen doorgevoerd voor Crysis Remastered. Hieronder vallen onder meer nieuwe textures van hoge kwaliteit, HDR-ondersteuning en belichting die op diverse fronten is verbeterd. Tevens heeft Crytek ook laten weten dat Crysis Remastered op de PlayStation 4 Pro en Xbox One X gebruik maakt van ray tracing.

Samen met de aankondiging van de releasedatum is er ook een nieuwe trailer van Crysis Remastered verschenen. Hierin worden de grafische verbeteringen gedemonstreerd. Bekijk de trailer hieronder dus snel om te zien hoe de remaster zich verhoudt tot de originele game die in 2007 uitkwam.