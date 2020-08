Gotham Knights is de nieuwe game van Warner Bros. Montréal en is zojuist onthuld tijdens DC Fandome. De game heeft een reveal trailer gekregen waarin je kunt zien dat Batman een Code Black-bericht naar de Gotham Knights stuurt. Dit bericht meldt dat Batman niet langer onder ons is en dat het aan de Gotham Knights, waaronder Robin, Batgirl en Red Hood is om de stad te beschermen van de criminele overname.

Je neemt het op tegen onder andere de Court of Owls. Hoe dit eruitziet? Ook dat hebben we voor je, want kort na de reveal trailer toonde men iets meer dan zeven minuten aan gameplay. Hierin zie je hoe alle helden hun eigen speelstijl en ook vervoer hebben. Verder is er een bossfight te zien met Mr. Freeze en krijg je een goede impressie van wat je straks kunt verwachten.

Gotham Knights heeft een open wereld. De game is in je eentje te spelen, maar biedt ook online coöp ondersteuning voor twee spelers. Gotham Knights staat gepland voor 2021, een precieze maand werd niet genoemd. Het spel wordt uitgebracht voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One en pc.