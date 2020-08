Na dagen vol met teasers werd Call of Duty: Black Ops Cold War eerder deze week dan eindelijk aangekondigd met een teaser trailer. Die teaser gaf nog weinig prijs over de game en voor meer informatie moeten we ook nog een paar dagen wachten.

In de tussentijd hebben Treyarch en Raven Software – die de game samen ontwikkelen – wel de officiële key art van Call of Duty: Black Ops Cold War getoond. Deze afbeelding kun je hierboven bekijken en twee nieuwe korte teasers hieronder.

Call of Duty: Black Ops Cold War zal op 26 augustus, aanstaande woensdag dus, officieel uit de doeken gedaan worden. Voor de eerste beelden en informatie kun je dan uiteraard hier op PSX-Sense terecht.

𝚃𝚒𝚖𝚎 𝚒𝚜 𝚝𝚒𝚌𝚔𝚒𝚗𝚐, 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚊𝚗𝚐𝚎𝚛 𝚒𝚜 𝚛𝚎𝚊𝚕. 𝚆𝚘𝚛𝚕𝚍𝚠𝚒𝚍𝚎 𝚁𝚎𝚟𝚎𝚊𝚕 𝙰𝚞𝚐𝚞𝚜𝚝 𝟸𝟼. pic.twitter.com/Nflp2vEVBK — Call of Duty (@CallofDuty) August 20, 2020