Liefhebbers van skateboardgames kijken inmiddels reikhalzend uit naar de release van Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Deze nieuwe uitgave van de twee populaire games laat helaas nog een kleine twee weken op zich wachten, maar ontwikkelaar Vicarious Visions en uitgever Activision hebben al wel de launch trailer uitgebracht. Die kun je hieronder bekijken.

Het lijkt er op dat je flink wat ruimte op de harde schijf van je PlayStation 4 vrij moet maken, als je van plan bent om Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 te spelen. De Microsoft Store laat namelijk zien dat de game op de Xbox One ongeveer 60 GB in beslag neemt. Hoewel dit voor de PS4-versie nog niet exact bekend is, kun je ervan uitgaan dat die ongeveer even groot zal zijn.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 verschijnt op 4 september voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.