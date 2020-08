2K Games en Visual Concepts hebben een nieuwe trailer van NBA 2K21 uitgebracht. Deze trailer draait om de MyTEAM-modus, waarin je zelf je eigen basketbalteam kunt opbouwen. Samen met de trailer is er ook meer informatie over de modus gedeeld.

MyTEAM in NBA 2K21 bevat diverse nieuwe features. Eén hiervan is de introductie van seizoenen en bijbehorende content. Seizoenen zullen ongeveer zes weken duren en in deze periode kun je uitdagingen voltooien om zo je seizoenslevel te verhogen. Naarmate je hogere levels bereikt, speel je verschillende beloningen vrij. 2K Games benadrukt dat de seizoensfeature gratis is voor iedereen en dat er geen betaalde componenten in verwerkt zijn.

Nieuw is ook de MyTEAM Limited modus. Deze online 5v5 modus is enkel speelbaar op vrijdag, zaterdag en zondag en ieder weekend krijg je te maken met andere regels. Verder zijn er verbeteringen voor de Unlimited modus aangekondigd, stelt de nieuwe feature ‘The Exchange’ je in staat om kaarten in te ruilen voor beloningen en keert de mogelijkheid om je spelers met badges aan te passen weer terug in NBA 2K21.

NBA 2K21 verschijnt binnenkort al voor de huidige generatie consoles en komt later ook naar de next-gen consoles. Als je niet kunt wachten op de PS5-versie, maar niet al je voortgang van MyTEAM wilt verliezen, heeft 2K Games goed nieuws. De uitgever heeft namelijk bekendgemaakt dat alle voortgang die je in MyTEAM op de PlayStation 4 mee te nemen is naar de PS5-versie van de game. Hetzelfde geldt voor het meenemen van voortgang van de Xbox One-versie naar de Xbox Series X-versie. Voortgang meenemen kan enkel binnen dezelfde ‘consolefamilie’, dus voortgang meenemen van PlayStation naar Xbox is bijvoorbeeld niet mogelijk.

NBA 2K21 komt op 4 september uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia en pc. De game wordt later dit najaar uitgebracht voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. 2K Games belooft binnenkort met meer informatie over de next-gen versie te komen.