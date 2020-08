Onze favoriete schildpad met zonnebril, Master Roshi, werd niet zo lang geleden aangekondigd als een DLC-personage voor Dragon Ball FighterZ. Op zijn eigenlijke aankomst in de game is het nog even wachten, maar Bandai Namco heeft ons in afwachting wel een hoop screenshots gegeven die dit nieuwste personage wat meer in de schijnwerpers zet.

Master Roshi wordt op 3 september toegevoegd aan het rooster en maakt deel uit van de FighterZ Pass 3. Die pass brengt bovendien later nog twee onaangekondigde personages met zich mee. De nieuwe screenshots kan je hieronder checken.