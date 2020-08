Dragon Ball Z: Kakarot heeft duidelijk zijn final form nog niet bereikt, want er is nog maar eens een nieuwe update voor deze populaire game aangekondigd door Bandai Namco. Het gaat hier zelfs niet zomaar om “gewoon een update”, maar wel om het tweede deel van de Season Pass: “A New Power Awakens – Part 2”. Erg verrassend is dit hoogst waarschijnlijk niet, aangezien de vorige grote update die de game kreeg “A New Power Awakens – Part 1″ heette.

Momenteel heeft Bandai Namco jammer genoeg nog geen trailer of releasedatum vrijgegeven. Wat we wel krijgen, is een korte beschrijving van wat we van deze DLC mogen verwachten. De beschrijving is alleszins niet zo ultra super gedetailleerd en geeft ons eigenlijk weinig info, maar oordeel gerust zelf:

In this second DLC, the famous duo Goku and Vegeta will awaken a powerful new form.

Goku and Vegeta will benefit from mastering the God’s Ki an and unlock the ability to transform to Super Saiyan God Super Saiyan! Ultimate Vanish, Ultrasonic Fist, Ultimate Kamehameha or Ultimate Galick Gun, many new destructive fighting techniques will be available to Earth’s heroes.