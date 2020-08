Dragon Ball Xenoverse 2 mag dan al ongeveer vier jaar op de markt zijn, toch voorziet Bandai Namco ons nog wel eens graag van een update hier en daar. Deze week krijgen we er zelfs zo eentje, want intussen staat gratis update nummer 11 op de planning en die brengt toch wel een mooie brok nieuwe content met zich mee. De game is immers zes miljoen keer verkocht geweest en dat mag gevierd worden!

De blikvanger van deze update is waarschijnlijk wel de toevoeging van een nieuw personage, Supreme Kai of Time – oftewel Chronoa -. Daar houdt de pret echter niet op, want een nieuwe missie, waarbij je deelneemt aan het Conton City Tournament, wordt ook aan de game toegevoegd. Daarnaast krijgt de game ook nog een hoop kleinere updates, waaronder nieuwe laadscherm illustraties, nieuwe technieken en nieuwe kostuums.

De volledige lijst aan toevoegingen kan je hieronder nalezen, alsook een trailer voor deze update. De update zelf gaat live op 26 augustus.