4A Games heeft als ontwikkelaar behoorlijk wat bekendheid vergaard met hun Metro trilogie. Deze drie horrorshooters wisten stuk voor stuk indruk te maken met een intrigerende wereld en memorabele singleplayercampagnes. Toch wil de ontwikkelaar meer. Een multiplayercomponent aan de franchise toevoegen, bijvoorbeeld. En nu de studio overgenomen is door Embracer Group, ziet CEO Dan Sharpe deze droom meer en meer werkelijkheid worden:

“One of the other things that makes this relationship so enticing for us is that we have for a long time wanted to do a really immersive and ambitious multiplayer component to Metro, which has been elusive to us up to this point. I think that now that we have the backing and the resources of somebody like Saber, that has the technology and also the know-how, I think we’re going to be able to do something really, really amazing.”

Sharpes collega, executive producer Jon Bloch, ging dieper in op dit onderwerp. Hij benadrukte dat 4A Games niet zomaar een dertien-in-een-dozijn multiplayermodus voor ogen heeft. De ontwikkelaar wil daarnaast ook vermijden dat het toevoegen van multiplayer effect zou hebben op de kwaliteit van de singleplayercampagne. Die laatste heeft immers nog altijd voorrang. Het maken van een unieke multiplayermodus zal dus heel wat werk en de nodige mankracht vergen.

“We appreciate that having a multiplayer mode takes an entire team the same size as the single-player experience, and just as much time. Doing both at the same time would require some significant changes, and most importantly we would not want to sacrifice the quality, scope, or experience of the single-player experience of Metro for something like this. If we did explore this further, it would need to be done right.”

De eerste The Last of Us bewees alvast dat het mogelijk is om een verhalend spel te verrijken met multiplayer. Of 4A Games hier ook in zal slagen, kan enkel de toekomst uitwijzen.