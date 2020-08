Dit weekend pakte DC uit met enkele leuke aankondigingen omtrent hun superheldenpantheon. Daar hoorde ook het nodige videogame nieuws bij. Zo onthulde Warner Bros. Montréal eindelijk hun nieuwe Batman game, gek genoeg een op het eerste zicht Batmanvrij spel dat de subtitel Gotham Knights draagt. En Rocksteady zette Suicide Squad: Kill The Justice League – hun langverwachte nieuwe project – in de schijnwerpers.

Op basis van die eerste trailers zou je ervan uit gaan dat Gotham Knights netjes aansluit bij de Batman Arkham titels die Rocksteady op de markt bracht. Suicide Squad heeft dan weer een andere setting (Metropolis) en visuele stijl (veel kleurrijker), waaruit we meenden af te leiden dat dit spel los zou staan van deze populaire franchise. In realiteit is echter het omgekeerde waar. Of hoe een eerste indruk niet altijd de waarheid blootlegt.

Samengevat: Gotham Knights staat volledig los van de Batman Arkham games, maar Suicide Squad: Kill The Justice League speelt zich in hetzelfde universum af. Ons maakt het alleszins weinig uit; wij zijn uitermate benieuwd naar beide titels.