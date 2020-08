Unboxing video’s… De ene is al meer het bekijken waard dan de andere, maar soms leren we echt wel iets bij van deze filmpjes. De onderstaande video toont bijvoorbeeld de behoorlijk indrukwekkende ‘Mightiest Edition’ van Marvel’s Avengers. Oplettende kijkers zullen naast de vele goodies ook enkele details over de game in kwestie de revue zien passeren.

Zo zien we duidelijk op de verpakking vermeld staan dat het spel een internetconnectie nodig heeft om naar behoren te werken. Daarnaast komen we er ook achter hoeveel ruimte je op je PS4 harde schijf nodig hebt om de titel te kunnen installeren. Zo zal je maar liefst 90GB vrij moeten houden om als Marvels iconische helden aan de slag te kunnen gaan.